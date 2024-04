O Jornal 2 continua a recordar momentos e protagonistas da revolução, desta vez com a voz de Manuela de Melo, a então jornalista da RTP que, no dia 25 de Abril de 1974, noticiou a promessa das Forças Armadas de realizar eleições livres no mais curto espaço de tempo.

A leitura do comunicado aconteceu a partir dos estúdios da televisão no Porto, naquela que foi a primeira transmissão em direto do centro de produção do Norte, até porque havia receio que os emissores de Lisboa fossem sabotados.