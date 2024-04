25 de Abril. Maria do Céu Guerra: "Tinha sido prometido que a censura ia acabar, mas não acabava"

Nas memórias de abril recuperamos hoje o filme "O Mal-Amado". Foi produzido em 1972 com a consciência de que não seria visto por mais ninguém para lá dos censores. A obra de Fernando Matos Silva, protagonizado por Maria do Céu Guerra, estreou imediatamente após a Revolução.

Nas telas, em cima dos palcos, nas ruas e nas reuniões sindicais, a atriz havia de ser uma das mais ativas agentes da mudança de uma cultura a que Abril abriu portas.



Em entrevista ao Jornal 2, Maria do Céu Guerra lembra a tristeza nos dois primeiros anos em que o filme não foi exibido devido à censura.



Recorda também que o fim da censura foi prometido em várias ocasiões antes do fim do regime, mas que não acabou porque era "útil" ao regime.



"Fomos muito humilhados quando éramos obrigados a fazer espetáculos para cinco censores e cinco namoradas que iam lá ver a nossa peça a ver se podia passar", assinala.



Já sobre o 25 de Abril, assinala a alegria nas ruas com o fim do regime e da guerra. "Havia uma festa muito grande", acrescenta.