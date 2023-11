40 anos Tribunal Constitucional. Casamento civil entre pessoas do mesmo sexo

O Presidente da República requereu a fiscalização preventiva da norma que permitia a casamento civil entre pessoas do mesmo sexo.Aquilo que a Constituição garante é a liberdade individual de constituir família e de contrair casamento, bem como a existência da figura jurídica do casamento. Importava determinar o conteúdo mínimo do conceito constitucional de casamento.O que devia ser clarificado era que elemento ou elementos do conceito de casamento integram – e têm de integrar – a noção de casamento, à luz da Constituição.O acórdão 121/10 faz uma resenha histórica dos direitos por parte das pessoas e dos casais homossexuais na União Europeia e em outros países do mesmo espaço civilizacional.Relativamente ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, a Holanda foi o primeiro país a reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo, em 2000, passando o respectivo código civil a estabelecer que o casamento pode ser celebrado por 2 pessoas de sexo diferente ou do mesmo sexo. A mudança foi justificada com base no princípio da igualdade de tratamento. O casamento é um símbolo com especial significado, constituindo uma forma fundamental de comprometimento entre 2 pessoas e não deve haver discriminação entre ser celebrado por pessoas de sexo diferente ou do mesmo sexo.O que diz o Tribunal Constitucional? Diz que, e não o casamento, que é somente um dos modos de constituí-la.