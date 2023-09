Tribunal Constitucional. 40 anos a cumprir o futuro

Nos 40 anos do Tribunal Constitucional, revisitamos leis que mexeram com Portugal, e cuja constitucionalidade o Tribunal verificou.

São acórdãos que abordam temas fraturantes que mudaram a vida dos portugueses: desde a interrupção voluntária da gravidez, extinção do Serviço Nacional de Saúde, doação de órgãos, aos direitos iguais para filhos nascidos fora e dentro do casamento, passando pelo ensino religioso nas escolas públicas, pelo direito de voto, pela investigação da paternidade, até ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo.

Um retrato cronológico de Portugal pós-25 de Abril de 1974.

Uma série da jornalista Silvia Alves, com imagem e edição de Gonçalo Ribeiro e Nuno Patrício, grafismo de Teresa Martins e Sara Piteira e produção de Ana Dias.