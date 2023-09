40 anos Tribunal Constitucional. Religião e Moral no ensino público

O ministro da Educação, Roberto Carneiro, afirma:Mas, um grupo de 28 deputados à Assembleia da República, envia ao Tribunal Constitucional a fiscalização da constitucionalidade de normas do diploma relativo ao ensino da disciplina de religião e moral católicas.Em matéria religiosa o Estado deve assumir-se como Estado neutral – trata-se do princípio da separação entre Estado e Igrejas. Mas, diz o Tribunal Constitucional, apesar da regra da separação, a não confessionalidade no ensino público não significa que não possa colaborar com as igrejas na ministração do ensino religioso nas escolas públicas. O Estado deve respeitar a liberdade religiosa dos cidadãos, respeito esse que se traduz no facto de criar condições para que os cidadãos crentes possam observar os seus deveres religiosos. De qualquer religião, visto que a Constituição garante a liberdade religiosa.Trata-se de um ensino ministrado na, e não de um ensino da escola. O tratamento diversificado que desfruta a Igreja Católica, é apenas fruto de uma realidade histórica e sociológica e da maior representatividade desta igreja na sociedade e não conduz por si só uma declaração de inconstitucionalidade.