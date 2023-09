40 anos Tribunal Constitucional. Discriminação entre filhos nascidos de casamento e união de facto

O contrato de arrendamento estava normalmente em nome do pai, mas por lei a casa de morada era normalmente atribuída à mãe, se fosse ela quem ficava com os filhos.Com um problema: a lei não contemplava os filhos nascidos de união de facto.O assento apenas previa que estas normas se aplicassem no caso de divórcio ou de separação judicial de pessoas e bens.Mas a Constituição é clara no artigo 36º nº4: Os filhos nascidos fora do casamento não podem, por esse motivo, ser objecto de qualquer discriminação.