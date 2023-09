40 anos Tribunal Constitucional. Lei de extradição para países com pena de morte

No dia 1 de Julho de 1867, foi aprovado o decreto-lei que abolia a pena de morte. Mas no século XX, uma lei permitia ainda a extradição por crimes puníveis, no Estado requerente, com pena de morte.Um grupo de deputados da Assembleia da República veio pedir ao Tribunal Constitucional a declaração com força obrigatória geral da inconstitucionalidade de uma norma de um decreto-lei que definia o regime jurídico da extradição. Esta norma permitia aEssa norma tivera a sua fonte num acto legislativo de um órgão de soberania da República Portuguesa, mas o âmbito de aplicação estava circunscrito ao território de Macau, porque este decreto-lei era anterior à Constituição de 1976, a qual veio regular especificamente a extradição no artigo 33º. Nesse artigo, diz hoje a Constituição (tal como dizia já em 1976) que não há extradição por crimes a que corresponda a pena de morte, segundo o direito do Estado requisitante.A proteção absoluta conferida ao direito à vida, é um direito fundamental consagrado na nossa Constituição.Esta regra é tão importante quanto foi ratificada a Convenção Europeia de Extradição Mais tarde, Portugal formulou mesmo uma ressalva a um artigo que estabelecia como facultativa a recusa de extradição para um país com pena de morte, precisamente para não pôr em causa aquela imposição da nossa Constituição.Na sequência dessa ratificação da Convenção Europeia sobre Extradição, veio a ser aprovado um decreto sobre cooperação judiciária internacional que afirmou, claramente, que a lei vigente sobre extradição teria sido inconstitucionalizada.É esta lei que agora está em causa. Uma lei que, com a entrada em vigor da Constituição, foi declarada inconstitucional, mas que continuava a aplicar-se em Macau. Esta nova legislação (Convenção Europeia sobre Extradição), deveria ter sido estendida a Macau, mas não foi mandada aplicar ao território Macau, nem publicada no boletim oficial, que equivale ao nosso Diário da República.Três acórdãos anteriores do Tribunal Constitucional haviam já declarado a inconstitucionalidade desta norma, mas era necessário declarar a inconstitucionalidade com força obrigatória geral, para que a lei deixasse de ser aplicada a Macau.E o Tribunal entendeu que, havendo uma possibilidade jurídica de aplicação da pena de morte, isso seria totalmente incompatível com a nossa Constituição, mesmo que existindo garantias de não aplicação, ou de substituição, da pena capital, prestadas pelo Estado que pede a extradição.