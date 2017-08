A dois meses das autárquicas, PSD volta a reunir-se domingo na Festa do Pontal

Lusa 12 Ago, 2017, 10:40 | Política

A menos de dois meses das eleições autárquicas, nas quais os sociais-democratas têm como objetivo ganhar as eleições e conquistar o maior número de câmaras e juntas de freguesia, o partido arranca para as últimas semanas de pré-campanha em `território` socialista.

Nas autárquicas de 2013, o PSD conquistou apenas cinco dos 16 municípios algarvios, com o PS a vencer em dez concelhos e a CDU na autarquia de Silves.

Passos Coelho já disse que o partido precisa de "pôr todas as forças no terreno" para enfrentar as eleições de 01 de outubro e recomendou aos candidatos sociais-democratas para fazerem uma campanha com sobriedade nas promessas, porque há "políticos que gostam de vender demasiada ilusão".

"Isto não é um concurso de estrelas, nem uma feira de gado", advertiu em maio Passos Coelho, que também já assegurou que não se demitirá se o partido tiver um mau resultado nas autárquicas.

"Eu nunca me demitiria de líder do PSD por um mau resultado autárquico", assegurou o líder do PSD em abril, sublinhando que nunca lançaria instabilidade dentro do partido "a propósito de eleições que têm significado local e não nacional".

Foi em 2010 que Passos Coelho pisou pela primeira vez o palco da festa social-democrata, quatro meses depois de ter chegado à liderança do PSD, sucedendo a Manuela Ferreira Leite, que enquanto presidente do partido nunca foi ao Pontal.

No ano seguinte, foi também já como primeiro-ministro que Passos Coelho discursou no Pontal, algo que não acontecia desde a década de 1990, com Cavaco Silva.

Com a `troika` em Portugal e o país a atravessar uma das mais graves crises dos últimos anos, em 2012 o PSD optou por sair da `rua` e fazer a Festa do Pontal num salão de um parque aquático, a poucos quilómetros de distância. Na altura, os sociais-democratas justificaram a mudança com "motivos de ordem financeira e logística".

Em 2013, os `laranjas` voltaram a uma das ruas mais movimentadas de Quarteira, a marginal mesmo em frente à praia, repetindo desde esse ano sem interrupções o mesmo `figurino` da festa.

A Festa do Pontal realizou-se pela primeira vez há 41 anos, em agosto de 1976, ocasião em que decorreu no Pinhal do Pontal, junto à Ria Formosa, em Faro, e chegou a contar por duas vezes com a presença de Sá Carneiro.

Após um interregno de sete anos, a festa foi retomada em 2005 pelo então líder do PSD/Algarve Mendes Bota, na baixa de Faro.