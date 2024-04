Alexandra Leitão, líder parlamentar do PS, deu início ao debate desta quarta-feira, começando por lamentar a ausência do ministro das Finanças.“Ainda agora tomaram posse e já se furtam a dar explicações ao Parlamento e aos portugueses”, afirmou."É um Governo que ora se veste de arrogância, quando diz que 'os outros estão todos errados, nós é que estamos certos', ora se veste de vítima para mascarar a sua própria incompetência para governar", disse Alexandra Leitão, afirmando que este Governo “já perdeu a credibilidade e minou a sua relação de confiança com os portugueses”.“Sobre a promessa do maior alivio fiscal para os trabalhadores, ficamos a saber que dos 1500 milhões que constavam do programa eleitoral da AD, 1300 mil milhões já resultam do orçamento de estado para 2024 do governo do PS. Aliás, com o voto contra da bancada do PSD”, observou.“A grande medida de alívio fiscal é afinal de apenas 200 milhões”, disse a líder parlamentar da bancada socialista, acrescentando que “o Governo da AD limita-se a apresentar um mero ajuste, seis vezes inferior ao que já tinha sido implementado pelo executivo anterior”“Feitas as contas, 88% da medida do PSD é do PS e já estava concretizada", asseverou.“O aproveitamento propositado de uma ambiguidade voluntária é um embuste”, disse, acusando o Governo de Luís Montenegro de ter dado “uma machadada na credibilidade dos políticos e na confiança na democracia”.