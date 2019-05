"A política não pode ser um jogo", afirma Catarina Martins

Hugo Delgado - Lusa

Catarina Martins diz que o que foi aprovado no Parlamento não vai influenciar em nada nas contas do Estado de 2019 e apenas garante o que havia sido acordado com o Governo.





A líder do BE explica que servirá apenas para abrir portas a futuras negociações com os professores, razão pela qual não entende esta dramatização e afirma que “a política não pode ser um jogo”.





A líder do Bloco de Esquerda está no Minho, em campanha para as europeias com a cabeça de lista Marisa Matias.