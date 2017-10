Abílio Morgado falha eleição para Conselho de Fiscalização das `secretas`

Lusa20 Out, 2017, 14:11 | Política

O nome de Abílio Morgado foi indicado pelo PSD e contava com o acordo do PS, de acordo com um comunicado conjunto divulgado na semana passada pelas direções dos grupos parlamentares dos dois partidos.

Esta é a segunda vez que o nome proposto pelo PSD para o CFSIRP não obtém os dois terços dos votos necessários, depois de uma tentativa falhada dos sociais-democratas de eleger para o cargo a deputada e vice-presidente do partido Teresa Morais.

No entanto, nessa ocasião Teresa Morais não contava com o apoio da direção da bancada do PS.