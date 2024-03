Acordo PS e PSD. IL aponta responsabilidades à "infantilidade do Chega"

Em reação ao acordo do PS e do PSD para a Presidência da Assembleia da República, Rui Rocha acusou o Chega de ter promovido uma situação de bloqueio e de se comportar "de uma forma absolutamente infantil". O líder do Iniciativa Liberal apontou ainda as culpas a André Ventura pela possibilidade de haver um presidente socialista na AR, a partir de 2026.

"Ontem o Chega e o PSD promoveram uma situação de bloqueio institucional, o que levou (...) o país estivesse a atrasar o início de funções da Assembleia da República e, portanto, o início da possibilidade de começar a resolver os problemas dos portugueses", começou Rui Rocha por reagir.



Dirigindo críticas ao Chega, o líder do Iniciativa Liberal disse que os portugueses não percebiam como é que "partidos deviam ser responsáveis tenham o objetivo principal fazer de tudo isto uma chicana política e não estarem concentrados na solução dos seus problemas".



Depois, continuou, "tivemos uma situação em que o Chega se comporta de uma forma absolutamente infantil, não sendo capaz de escolher entre um candidato do espaço não socialista e um candidato socialista".



Nas palavras de Rui Rocha, "a mensagem que o Chega dá ao país é que (...) não vê distinção" entre os candidatos.



"O resultado final desta infantilidade do Chega é que vamos ter, a partir de 2026, um presidente da Assembleia da República do Partido Socialista. É este o resultado da infantilidade", criticou.



"É isto que André Ventura tem para festejar", continuou. "Tínhamos afastado o Partido Socialista do poder, tínhamos afastado o presidente da Assembleia da República Socialista e agora, por intervenção, do Chega cá teremos um presidente da Assembleia da República socialista a partir de 2026".