Açores. Bolieiro sucede a Cordeiro com `geringonça` à direita e Chega à pendura

O partido de extrema-direita chegou a acordo por escrito, com o governo de coligação do PSD, CDS e PPM, em troca da redução do número de deputados, de um reforço do combate à corrupção e da defesa da autonomia açoriana.Outras das condições para este entendimento foi o corte nos beneficiários do Rendimento Social de Inserção, por exemplo, em Rabo de Peixe.

O jornalista Saes Furtado, da Antena 1 Açores, registou a leitura de um sociólogo sobre esta polémica em torno do RSI.







A cerimónia de posse do novo governo dos Açores, liderado pelo PSD, está marcada para as 16h00 desta terça-feira.