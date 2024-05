Aeroporto: oposição alerta para impacto financeiro e ambiental

O deputado social-democrata, Alexandre Poço, prefere destacar o consenso político em redor da decisão do Governo, com exceção do PAN, e incentiva a um trabalho conjunto para concretizar um grande investimento.

O PAN é contra a instalação do novo aeroporto em Alcochete. A porta-voz do partido avisa que esta opção terá um significativo impacto ambiental no Estuário do Tejo. Inês Sousa Real acrescenta que terá ainda um impacto financeiro de 10 mil milhões de euros nos bolsos dos portugueses.Para Joana Mortágua, do BE, a empresa Aeroportos de Portugal (ANA) olha para o Aeroporto da Portela como a galinha dos ovos de ouro. A deputada bloquista afirma que a ANA sempre quis investir pouco para lucrar o máximo através da expansão da infraestrutura.





Exoneração de Ana Jorge: BE e PAN preocupados, PSD desdramatiza





A exoneração da antiga Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), Ana Jorge, esteve também em debate. Joana Mortágua afirma que é indecente não assumir que a decisão foi política e baseada em falta de confiança política. A deputada bloquista destaca que o Governo contradiz-se quando, por um lado, alega que a exoneração baseou-se no perfil de Ana Jorge, e, por outro, alega que foi por incompetência.