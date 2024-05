Foto: Nuno Patrício - RTP

O PS disse querer mais do presidente do Parlamento. Em causa está a referência do líder do Chega à capacidade de trabalho dos turcos, com o presidente da Assembleia da República a dizer que não quer ser censor dos deputados. Pedro Nuno Santos declarou que ninguém se deve esconder atrás da liberdade de expressão para ofender e discriminar.