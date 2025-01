Aguiar-Branco quer em 2025 mais "bom senso" e menos extremismo

Aguiar-branco deixa até como exemplo a discussão sobre o descongelamento dos salários dos políticos.Na análise do comentador de política da Antena 1 Raul Vaz, o presidente da Assembleia da República quer aparecer como um moderador num cenário politico extremado, mas os apelos podem não se traduzir em efeitos práticos.

José Pedro Aguiar-Branco assina esta sexta-feira um artigo no Jornal Económico sob o título “Triunfo do bom senso”. É o que pede para a vida política.O presidente da Assembleia da República apela para que em 2025, “em vez de debates extremados e hiperbolizados”, se use a moderação, porque os portugueses são moderados. Afirma ainda que os projetos radicais e destemperados têm pouca tração na sociedade.