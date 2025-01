Marcelo entra em 2025 a apelar a "bom senso", "cooperação estratégica" e união na Europa

. Esta foi uma das principais ideias que pautaram a mensagem de Ano Novo de Marcelo.Referindo-se “aos números económicos e financeiros”,“Precisamos de que Portugal fique mais preparado para enfrentar as aceleradas mudanças na Europa e no mundo.”, quis vincar o presidente, colocando a tónica numa fórmula:“Precisamos de renovar a nossa democracia, não a deixar envelhecer na juventude, no papel da mulher, no combate à corrupção, na construção da tolerância e do diálogo, na recusa da violência pessoal, doméstica, familiar e social”, exortou ainda o presidente da República, naquela que foi a sua oitava e penúltima mensagem de Ano Novo a partir de Belém.

A intervenção abordou também o calendário eleitoral de 2025, em concreto as autárquicas. “O povo será o juiz supremo da resposta perante tantos desafios”, clamou Marcelo Rebelo de Sousa.

“Eu acredito na vontade experiente e determinada do povo português, eu acredito nos portugueses, eu acredito, como sempre, em Portugal”, enfatizaria Marcelo.

“Precisamos de mais igualdade”

Abordando a situação no último ano, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou as evocações dos 50 anos do 25 de Abril e o centenário de Mário Soares.“Precisamos de menos pobreza”, frisou, para retratar este fenómeno como “um problema de fundo estrutural que a democracia não conseguiu resolver”.A solução, considerou, é “qualificar mais os recursos humanos, inovar mais, competir com mais competitividade”. Na ótica de Marcelo, é importante que não se deixe “aprofundar o fosso, a distância entre os jovens que avançam e os que não o podem fazer”.

Quadro internacional “definiu caminhos”



Na mensagem de Ano Novo, o presidente quis dar particular destaque ao capítulo internacional:Marcelo recordou que “as duas principais guerras” – na Ucrânia e no Médio Oriente - prosseguem em escalada. Em simultâneo, 2025 foi um ano de recuperação “fraca” das economias, “apesar da descida dos preços e dos juros”.

Além de as “economias fortes continuarem a descer”, os governos destes países, observou Marcelo Rebelo de Sousa, caíram ou continuaram “a sua queda lenta”.



“A fechar o ano, as eleições norte-americanas deram o regresso a 2026, permitindo ao vencedor decidir sobre a paz que quer na Ucrânia, como no Médio Oriente”, sinalizou o presidente da República, apontando queO chefe de Estado sustenta, face a este quadro, que “a União Europeia deve manter-se unida”.