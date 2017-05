"Ainda podemos cair tão depressa como aconteceu a José Sócrates"

Os últimos números da economia portuguesa convenceram Bruxelas de que a recuperação é estável e duradoura. Mas a Comissão está ciente de que há ainda muito para fazer num país onde a dívida pesa 130% do PIB, onde a banca não tem como financiar a economia, e onde o rating da república deixa que apenas os fundos especulativos invistam no país.



No Jornal 2 a analista política Cristina Azevedo lembra que Bruxelas exige ao país mais detalhe nos planos de reformas "e tem toda a razão para isso. Porque se nos largarem podemos cair como caímos no passado". A comentadora do Jornal 2 lembra o que aconteceu com José Sócrates de 2008 para 2009.



Bruxelas continua e facto a exigir ajustamentos que baixem a dívida e façam crescer a economia. Com esse fim, fora dos procedimentos corretivos o país pode investir já este ano 542 milhões de euros (meio por cento do Produto Interno Bruto) em reformas consideradas estruturais sem que isso conte para o défice.



Á esquerda fala-se numa folga que tem que ser aproveitada para ajudar as pessoas que mais sofreram com o ajustamento. O primeiro-ministro garante que depois do fim dos cortes o próximo ano será o do reajuste dos escalões de IRS.



O PCP diz sair do programa de procedimentos por défice excessivo é o fim de um instrumento de chantagem sobre o país. João Oliveira deixa no entanto claro que este não é o fim dessa "chantagem".



Bruxelas recusa o termo mas lembra que vai continuar a olhar com atenção o país. Alguns dossiers, agora, mais do que outros. O da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos é um deles.



Caixa, dívida, emprego, crescimento. Antes de tomar a decisão desta segunda-feira a Comissão pediu a Mário Centeno uma carta de compromissos. O ministro das finanças garante que a entregou, mas que mais não reafirmou do que os compromissos que já tinha assumido perante a União Europeia em 2015, quando chegou ao governo. Rigor nas contas e devolução de direitos e rendimentos são política para manter.



António Costa reafirmou que é nesta política que está muito da robustez da confiança na economia nacional. Uma confiança que o primeiro-ministro garante é a base da recuperação económica e do aumento do investimento privado.



Quer à esquerda, quer à direita, é aos contribuintes e aos empresários a quem todos endereçam os parabéns. Um uníssono que não existe quanto aos políticos a quem o fazer.



João Almeida, do CDS e Pedro Passos Coelho falam em trabalho meritório deste, mas também do anterior governo a quem coube a maior fatia do ajuste do défice (de 11 para 3 por cento do PIB). Quem responde é João Galamba. O deputado socialista lembra que o pais esteve a beira de sofrer, quer sansões monetárias, quer o corte do acesso a fundos estruturais, por o anterior executivo não ter cumprido nestas matérias em 2014 e 2015.



Para se tornar efetiva, a recomendação da Comissão Europeia terá que ser ratificada pelo conselho de ministros das finanças da zona euro. O Eurogrupo esteve reunido esta segunda-feira, mas o assunto não esteve em agenda. Estará no encontro de junho no Luxamburgo.