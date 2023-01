Albuquerque diz que Chega na Madeira "não tem relevância" política

"No contexto regional, o Chega não tem relevância", declarou Miguel Albuquerque aos jornalistas à margem do encerramento das conferências do Atlântico "Winston Churchill, Madeira e a Aliança Euro-Atlântica" que decorreu nos últimos dois dias no Museu da Imprensa, em Câmara de Lobos, e contou com a presença do ex-presidente da Comissão Europeia Durão Barroso.

O governante insular reforçou que o PSD/Madeira vai voltar a concorrer nas próximas eleições legislativas regionais deste ano em coligação com o CDS-PP, visando continuar a assegurar a maioria absoluta na região.

"É isso que está na nossa [PSD] moção e na estratégia. Tudo o que são questões laterais são questões interessantes para os partidos que não estão no poder, que são oposição ou nem sequer têm assento parlamentar", vincou.

Albuquerque considerou que o resultado eleitoral do Chega na nesta região autónoma vai "depender dos eleitores" da Madeira, complementando: "Não vou desenhar o futuro porque o cemitério está cheio de pessoas que andaram a desenhar o futuro com muito pormenor".

O responsável madeirense mencionou que o PSD e o Chega são partidos com estratégias próprias.

"A nossa estratégia, neste momento, é auscultar e mobilizar o eleitorado da Madeira para, com humildade, percecionar o nosso trabalho e a nossa mensagem. E, com a mesma humildade, termos maioria para continuarmos a governar em estabilidade e a Madeira continuar a se desenvolver", sublinhou.

Para Miguel Albuquerque, "o resto são questões do foro partidário interno de cada um dos partidos".

"Num contexto pré-eleitoral, as mensagens dos partidos são mais incisivas, mais excitáveis, mas isso não nos afeta nada", concluiu.

O líder e recandidato à presidência do Chega, André Ventura, afirmou sábado, que nas eleições regionais na Madeira o objetivo é "fazer mossa e fazer tremer" o Governo regional (PSD/CDS), para "vencer e derrubar o compadrio" na região.

Já nas eleições europeias, em 2024, tal como assumiu em entrevista à Lusa, André Ventura quer que o Chega tenha "o melhor" resultado da sua história.

A V Convenção Nacional do Chega decorre entre hoje e domingo em Santarém para eleição do presidente e dos órgãos nacionais.

A reunião magna - a primeira desde que o Chega se tornou a terceira força política no parlamento, com a eleição de 12 deputados - foi marcada na sequência do chumbo dos estatutos pelo Tribunal Constitucional mas o partido decidiu não fazer mais alterações e voltar a adotar os estatutos originais, de 2019.