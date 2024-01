Aliança Democrática. PSD, CDS e PPM assinam acordo de formalização da coligação

Horas depois do final do Congresso do PS, foi a vez de Luís Montenegro e parceiros de coligação defenderem e apresentarem aos portugueses as linhas mestras daquele que será o futuro programa eleitoral da Aliança Democrática.







Os três líderes delinearam as prioridades para os próximos meses de coligação pré-eleitoral e, acima de tudo, afirmaram ser, no seu conjunto, a única alternativa viável ao Partido Socialista.







Destaque, nesta sessão de assinatura do acordo, para a presença da antiga ministra, Leonor Beleza, ou do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e ainda do antigo bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, este último que discursou antes dos três líderes partidários e assinou o acordo em representação dos independentes que apoiam a coligação.

Na sua intervenção, Luís Montenegro agradeceu aos militantes dos partidos e simpatizantes da coligação pela presença, ressalvando que esta é uma forma de transmitir “força e energia” e demonstra que aquele é o “caminho correto para recuperar a governação do país” e, em consequência, “dar esperança e bem-estar aos portugueses”.

, disse o líder do PSD, referindo-se ao programa "Sentir Portugal".Dirigindo-se a "todos os portugueses", Montenegro quis "dizer alto" que "este ato de constituição da Aliança Democrática" visa "dar esperança e confiança" a Portugal.Este é um projeto político "de esperança e de confiança", acrescentou o social-democrata., continuou.Ainda a descrever o movimento político, Montenegro sublinhou que este "é feito a favor das pessoas, não é contra ninguém".

“E é um projeto para dar um bom Governo a Portugal”, vincou Montenegro. “Um Governo novo, um Governo que assuma a responsabilidade de decidir e que execute as decisões que promete aos eleitores. Um Governo com visão estratégica. E sim, um Governo que cuide das urgências e aflições (…) E há muitas urgências para além das da Saúde”.

À semelhança do que fizera momentos antes Gonçalo da Câmara Pereira, Luís Montenegro comparou a situação política do país na década de 1970 com a atual., apontou o líder do PSD, acusando a governação do PS, nos últimos oito anos, de terem resultado "Diante deste impasse, argumentou então,É com o "sentido de unidade, de agregação", sublinhou ainda Montenegro, que a Aliança Democrática vai "governar Portugal a partir de março".Já em tom critico, Montenegro acusou os socialistas de, no Congresso do PS este fim de semana, não terem "convidado o SNS"., apontou ainda. "Quem não conseguiu governar o Serviço Nacional de Saúde em oito anos, que moral tem, que capacidade tem (…) para dizer agora que vai fazer tudo aquilo que não foi capaz de fazer quando teve todos os instrumentos na mão para o executar".

“Àqueles que acreditaram no PS há dois anos, quero dizer que este projeto da AD é também para vós, para os que se desiludiram. Que bela oportunidade deram ao PS e que o PS desperdiçou completamente”, considerou.



O presidente do PSD defendeu que o Governo liderado por António Costa “não acabou por causa do presidente da República ou qualquer outra instituição”.



O presidente do PSD defendeu que o Governo liderado por António Costa "não acabou por causa do presidente da República ou qualquer outra instituição".

"Faltou competência ao Governo, a todos os membros que por lá passaram, faltou capacidade de transformação e vontade política, porque instrumentos para mudar ninguém teve como agora", considerou. O presidente do PSD apelou ainda ao voto dos desiludidos com o PS e defendeu que a Aliança Democrática.

Na intervenção em representação do CDS-PP, o eurodeputado Nuno Melo começou por esclarecer que os atuais protagonistas da AD não se procuram comparar aos fundadores daquela aliança, nos anos 70.



Garantiu, no entanto, levar a mesma determinação para as eleições legislativas de 10 de março, até porque, considerou, “poucas vezes como agora tivemos tantos pilares fundamentais do regime democrático controlados e colonizados por todos os tipos de socialismo em Portugal”.



Num discurso de pouco mais de 20 minutos, apresentou o escrutínio próximo como um “referendo” dos portugueses aos oito anos de governação de António Costa.



Para Nuno Melo, as eleições “vão ser a primeira oportunidade de os portugueses responderem (…) se aceitam ou não o estado a que Portugal chegou”. Lembrou as polémicas e as substituições de governantes, mas assinalou também os problemas na saúde e que “quase metade da população portuguesa” vive “no limiar da pobreza”.



Acusou o Governo socialista de viver “totalmente viciado no esforço e no sacrifício dos outros”, numa crítica à carga fiscal sobre o trabalho e as empresas.



“Nunca se pagou tanto de impostos em Portugal como agora”, afirmou Nuno Melo. O centrista lembrou ainda a questão da habitação, antigo pelouro de Pedro Nuno Santos.



“Se fosse socialista não falava de habitação pelo menos durante 20 anos”, ironizou, considerando que o antigo ministro com a pasta da Habitação, hoje secretário-geral do PS, é “o rosto personificado do desastre em que tudo acabou”.



E lembrou também o caso TAP, afirmando que o SIS se transformou “numa espécie de polícia do governo que vai a casa dos portugueses resgatar computadores”, em referência ao episódio de abril de 2023 no Ministério das Infraestruturas. Acusou diretamente Pedro Nuno Santos de decidir “indemnizações de meio milhão de euros por SMS”, numa referência concreta ao caso Alexandra Reis.



Nuno Melo continuou ao ataque com o novo secretário-geral do PS como alvo, alertando para um Partido Socialista “ainda mais radicalizado à esquerda”, em que o “artífice da geringonça” segue “de mão dada” com o Bloco de Esquerda e o PCP.



Criticou, nesse âmbito, a promessa de veto de um eventual Governo da Aliança Democrática por parte dos partidos de esquerda, vincando que a aliança deve vencer as eleições “por muito” para que o país “não fique entregue à irresponsabilidade dos temerários que, não tendo ideias, não conseguem outra coisa que não seja manipular as emoções”.



Regressando à crítica de Pedro Nuno Santos, considerou que a forma como o novo líder do PS se apresenta roça o “surrealismo”, sendo “alguém que tem colado o governo anterior na testa, mas se apresenta ao povo e ao país como sendo uma coisa nova”.



“Tenho muito orgulho desse governo que ajudou a salvar Portugal de outro desastre”, vincou, considerando que a culpa do estado atual do país “é de António Costa e Pedro Nuno Santos”.



Ao contrário do que se foi ouvindo entre vários históricos militantes socialistas ao longo do fim de semana de congresso, Nuno Melo considerou, na sessão de assinatura do acordo pré-eleitoral, que a crise atual “não nasceu em Belém, nasceu em São Bento”.



E regressou ao ataque ao secretário-geral do PS, questionando “se faz sentido que alguém que foi substituído por incompetência e que o primeiro-ministro não quis que continuasse ministro” ascenda agora ao cargo de primeiro-ministro.



Nuno Melo assinalou que a AD traz “uma lufada de ar fresco” para Portugal e que “não se conseguem melhores resultados apostando nos mesmos”. Defendeu que a aliança que integra é “a única alternativa credível, experimentada, previsível, confiável” e que “não há nenhuma outra alternativa a este Partido Socialista”.



Lembrando a experiência como eurodeputado e assinalando a presença do colega social-democrata Paulo Rangel na sessão de assinatura do acordo, confessou: “Não gostamos nada de ver as instituições democráticas na lama por esses jornais fora no mundo inteiro por causa do que aconteceu durante dois anos em Portugal, particularmente nos últimos dois anos”.



Em referência a problemas concretos do país, disse que é preciso “devolver eficácia e humanismo ao SNS”. Acusou o PS de “atirar ideologia” para a resolução de problemas graves e acusou o Governo de alcançar piores resultados com mais gastos e mais profissionais de saúde à disposição.



Argumentou ainda que o fim das parcerias público-privadas significou que hospitais premiados passassem a ser “hospitais cheios de problema”.



E ainda a educação, nomeadamente os resultados PISA recentemente divulgados. Nuno Melo prometeu “devolver rigor à educação” e combater as “consequências do facilitismo que o socialismo vende”.



Por fim, prometeu reduzir a taxa de IRC e ainda devolver rendimentos às famílias e empresas e pensar nos salários de todos, não apenas em quem aufere o salário mínimo. “Portugal é feito de todos”, vincou.



Nuno Melo concluiu a intervenção com a defesa da AD como “projeto transformador da vida das pessoas, como aconteceu no final dos anos 70 e início dos anos 80”.



“Sempre que nos juntamos em eleições legislativas nunca perdemos”, concluiu.

O líder do CDS-PP defendeu, de seguida, o legado da coligação Portugal à Frente (PaF), que juntou social-democratas e democratas-cristãos.

Já o presidente do PPM, Gonçalo da Câmara Pereira, considerou que a AD “representa a única esperança de derrotar o PS e os seus aliados da geringonça” e lembrou que o partido também não tinha deputados quando foi convidado pelo fundador do PSD Francisco Sá Carneiro a integrar a AD original.