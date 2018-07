Alqueva em destaque nas jornadas parlamentares do PS

É o arranque de mais umas jornadas parlamentares do PS a pensar no Alqueva, como conta a jornalista Susana Barros.



Ao longo dos dois dias de jornadas parlamentares em Évora e Beja, os socialistas pretendem demonstrar a importância do investimento público no âmbito das políticas de coesão territorial, servindo-se como exemplo do projeto do Alqueva.



Na terça-feira, antes do discurso de encerramento por António Costa, os trabalhos políticos serão dedicados ao debate sobre "Desenvolvimento regional no contexto das alterações climáticas".



Um debate que contará com intervenções do ministro da Agricultura, Capoulas Santos, do presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Jorge Miguel Miranda, e do professor Mário Carvalho da Universidade de Évora.