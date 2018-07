Alteração à lei laboral foi aprovada no Parlamento

Num debate que vai prosseguir em setembro, os parceiros de esquerda do Governo formaram um braço de ferro devido ao documento que pede alterações laborais.



No entanto, foram aprovadas, esta quarta-feira, as alterações à lei do trabalho propostas pelo governo. Com os votos contra da esquerda e os votos a favor do PS, as abstenções do PSD e do CDS acabaram por viabilizar a discussão da lei em comissão.