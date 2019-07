Alterações à legislação laboral aprovadas sob protesto da CGTP

Foto: António Cotrim - Lusa

O grupo da Intersindical, que havia já contestado a legislação em causa, considerando-a um retrocesso, acabou por abandonar as galerias.



O secretário-geral da CGTP entrou mesmo em acesa troca de palavras com Matos Correia, deputado do PSD e vice-presidente da Assembleia da República. Houve gritos de "vergonha".



As alterações legislativas foram aprovadas com os votos a favor do PS e do deputado não inscrito Paulo Trigo Pereira, as abstenções do PSD e do CDS-PP e os votos contra de BE, PCP, PEV e PAN.