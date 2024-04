Alterações ao IRS adicionam 348 milhões de alívio face ao que estava em vigor

Todos os escalões, até ao oitavo, vão ser reduzidos, com exceção do último. Em conferência de imprensa, Luís Montenegro falou de uma redução no IRS de mais de 1.500 milhões de euros em relação ao ano passado.





Estas alterações têm agora de receber a luz verde da Assembleia da República.

O primeiro-ministro espera que sejam aprovadas o mais rápido possível. Devem sentir-se no bolso dos portugueses no verão e vão aplicar-se a todos os rendimentos desde janeiro.