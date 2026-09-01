André Ventura ainda não tomou uma decisão sobre a moção de censura

O líder do Chega acusou Luís Neves de “arrogância” e adiou para quarta-feira o anúncio do que vai fazer o partido no Parlamento.Na semana passada, o líder do Chega admitiu avançar com uma moção de censura caso o primeiro-ministro não resolvesse a situação do ministro da Administração Interna, que considerou ter atingido um nível "grotesco" e "inaceitável".Numa publicação na rede social X, o presidente do Chega qualificou como "impressionante, inenarrável e inqualificável" o discurso de Luís Neves nesta terça-feira e questionou “o que saberá” o ministro sobre Luís Montenegro.