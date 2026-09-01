André Ventura ainda não tomou uma decisão sobre a moção de censura

André Ventura ainda não tomou uma decisão sobre a moção de censura

André Ventura já falou com o presidente da República, mas garante que ainda não tomou nenhuma decisão em relação à moção de censura.

RTP / Adicionar como fonte informativa
José Sena Goulão - Lusa

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“Ainda não tomamos nenhuma decisão sobre isso”, disse André Ventura aos jornalistas na Assembleia da República, esta terça-feira.

O líder do Chega acusou Luís Neves de “arrogância” e adiou para quarta-feira o anúncio do que vai fazer o partido no Parlamento.

Na semana passada, o líder do Chega admitiu avançar com uma moção de censura caso o primeiro-ministro não resolvesse a situação do ministro da Administração Interna, que considerou ter atingido um nível "grotesco" e "inaceitável".

Ventura reuniu esta terça-feira a direção nacional e a bancada parlamentar do Chega para decidir sobre a apresentação da moção de censura. Antes de tomar uma decisão, o líder do Chega disse que queria falar com o presidente da República sobre Luís Neves.

Numa publicação na rede social X, o presidente do Chega qualificou como "impressionante, inenarrável e inqualificável" o discurso de Luís Neves nesta terça-feira e questionou “o que saberá” o ministro sobre Luís Montenegro.

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