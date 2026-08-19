André Ventura alerta para eventual corte de pensões e insiste na redução da idade da reforma

"Arrogância política"





"Agarrados ao mesmo sistema de interesses"





André Ventura garantiu que a luta contra a corrupção se tornou no “ADN do Chega” e que o partido não se deixa “ameaçar nem condicionar”.

O "abre-olhos" de Ceuta

Apontou ainda que há “uma incapacidade da elite em perceber o que está a acontecer”.

No regresso à atividade política após as férias, o presidente do Chega já tem os olhos postos no documento orçamental que será votado no outono., assegurou, regressando a uma medida que procurou implementar na anterior sessão legislativa aquando da discussão do pacote laboral.Neste tópico, André Ventura considerou que“Isto tem um objetivo claro:, uma situação que é insustentável perante o aumento do custo de vida, sustentou.Garantiu que o Chega irá “bloquear na Assembleia da República todas as propostas que impliquem um corte de pensões em Portugal” e que, mais cedo ou mais tarde, “a idade da reforma vai mesmo descer”.Houve também críticas ao Governo de Luís Montenegro e ao próprio primeiro-ministro, que segundo Ventura vive “num país cor-de-rosa” e lidera com “teimosia, unilateralismo e arrogância”.“Luís Montenegro continua a governar mal e com tremenda arrogância política”, criticou. Mais à frente, viria a considerar que o líder do PSD é “zero diferente” de António Costa., lembrando o sentido de voto contra o Governo no pacote laboral.“Querem muletas? Já têm o CDS e a Iniciativa Liberal, não é preciso o Chega para ser muleta”, afirmou. E alargou a crítica ao PS: “Os dois grandes partidos habituaram-se a ter muletas à sua esquerda e à sua direita”.As polémicas que envolvem o ministro da Administração Interna, Luís Neves, também marcaram a intervenção de Ventura esta quarta-feira. “Durante dias e dias houve um silêncio sufocante na política portuguesa”, afirmou.“Este silêncio levanta-me uma suspeita: da esquerda à direita, estes partidos, por uma ou por outra razão, estão todos agarrados ao mesmo sistema de interesses”, acusou o líder do Chega.E questionou: “O que é que seria se, em vez de Luís Neves, fosse um dos deputados do Chega, ou um dos autarcas do Chega?”da imigração foi também amplamente referido ao longo do discurso. Lembrou, por exemplo, o papel do Chega na aprovação da chamada “lei das burcas” e alertou para os perigos de uma “islamização da Europa”.Sublinhou também o exemplo de Ceuta, com a entrada massiva de imigração ilegal no final do mês de julho. Um “abre-olhos” perante o que designa de perigo para “a nossa civilização”.Outra ideia que André Ventura fez questão de assinalar foi o da preparação do Chega para ser poder. “Podemos ser chamados a qualquer momento a fazer novamente uma escolha”, assinalou, deixando elogios ao “governo sombra” que, refere, demonstra “quem é alternativa”.“O Chega não pretende crises políticas, entendemos que o país tem de ter a maturidade de avaliar os seus governos”, disse Ventura, mas garantiu que está “pronto para governar Portugal”.