André Ventura desafia Luís Montenegro a juntar-se ao Chega na oposição ao Partido Socialista

No dia seguinte à eleição do novo presidente do PSD, o conselho nacional do Chega aprovou a organização de uma conferência em julho que quer juntar os partidos do espaço não socialista. André Ventura vai convidar o líder do Iniciativa Liberal e também Luís Montenegro.