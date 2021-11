Foi no final do congresso do Chega, em Viseu, que foi aproveitado pelo líder do partido também para deixar uma mensagem aos descontentes de direita, em especial aos descontentes do PSD. André Ventura até evocou Sá CarneiroReportagem de João Vasco.





As listas afetas a André Ventura e à direção nacional venceram as eleições para todos os órgãos do partido com mais de 85 por cento dos votos.