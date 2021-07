André Ventura quer Chega como o terceiro mais votado nas autárquicas

No encerramento do conselho nacional do Chega, André Ventura, colocou a fasquia do partido para as eleições autárquicas - o Chega quer ser o terceiro mais votado. CDS e PSD foram os alvos das críticas do líder do Chega, em Sagres, no discurso que encerrou os trabalhos.