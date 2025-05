André Ventura volta a sentir-se mal em arruada e é levado em braços

(em atualização)











Poucos minutos depois de chegar, demonstrou estar a sentir-se mal e foi retirado da ação por elementos da equipa do partido para dentro do carro que tem usado nesta campanha eleitoral.

André Ventura chegou cerca de 15 minutos após o início da arruada em Odemira, prestou declarações aos jornalistas e percorreu alguns metros durante aquela ação de campanha.por elementos da equipa do partido para dentro do carro que tem usado nesta campanha eleitoral.Cerca das 12h06 André Ventura estava a ser assistido no local por uma ambulância. Aproximadamente dez minutos depois, o veículo do INEM transportou o líder do Chega para o centro de saúde de Odemira, onde já se encontra.





A deputada do Chega Marta Silva disse aos jornalistas que a assistência médica foi “acionada de forma normal” e que “ninguém esperava isto”.



“Ele estava muito bem e continua bem”, afirmou, antes de ser retirada do local por outro elemento do Chega, interrompendo as declarações.





Este episódio acontece depois de, na manhã de quarta-feira, o presidente do Chega ter recebido alta hospitalar. Ventura esteve uma noite internado no Hospital de Faro depois de se ter sentido mal durante um jantar-comício em Tavira.



André Ventura discursava na noite de terça-feira quando, cerca das 21h10, parou de falar. Foi de imediato amparado por elementos da comitiva e transportado de ambulância para o Hospital de Faro, onde chegou pelas 22h40.



As análises ao sangue, assim como o eletrocardiograma e o ecocardiograma, não registaram alterações. Segundo os clínicos, registou-se apenas uma alteração da tensão arterial e um aparente espasmo esofágico, o que motivou que ficasse em observação durante a noite.