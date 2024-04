Antigo conselheiro de Estado António Capucho critica presidente da República por "declarações despropositadas" sobre Costa e Montenegro

O antigo conselheiro de Estado considera que, agora, o melhor é seguir em frente, porque não há, sequer, uma forma de Marcelo Rebelo de Sousa se retratar com dignidade.António Capucho, entrevistado pela jornalista Rita Soares, não tem dúvidas de que o chefe de Estado esteve mal no jantar com os correspondentes estrangeiros em Lisboa, quando afirmou que Montenegro tinha comportamentos rurais e que Costa era lento, por ser oriental.O antigo autarca de Cascais fala de uma atitude despropositada e que nada tem a ver com a postura desejável num presidente da República.