António Costa acusa PSD de falta de sentido de Estado

Na segunda-feira à noite num comício em Loures, o secretário-geral do PS teceu as mais duras críticas da campanha eleitoral para as eleições autárquicas, até ao momento.



A jornalista da Antena 1, Susana Barros, registou essas acusações.



As críticas de António Costa ao PSD endurecem na reta final para as eleições autárquicas do próximo domingo.



Ao final da tarde o líder dos socialistas esteve em Águeda e falou sobre o desemprego.



António Costa disse que é preciso continuar no caminho do crescimento, para resolver o problema dos cerca de 400 mil portugueses que estão desempregados.