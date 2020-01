António Costa: "Com este Orçamento não há retrocessos"

No discurso com cerca de 20 minutos, o primeiro-ministro defendeu a proposta orçamental do Governo, considerando que esta é "de continuidade da mudança iniciada em 2016, assegurando mais crescimento, melhor emprego, maior igualdade, com contas certas".





António Costa disse que é um orçamento "de progresso" que responde a "quatro grandes desafios estratégicos da nova legislatura: alterações climáticas, demografia, transição digital, desigualdades".





"Com este Orçamento não há retrocessos. Não ficamos a marcar passo, nem mudamos de rumo. Com este Orçamento continuamos a avançar na melhoria de rendimentos e direitos, na qualidade dos serviços públicos, no reforço do investimento, na consolidação das finanças públicas", sustentou.





O documento orçamental promove, na visão apresentada pelo primeiro-ministro, "mais investimento, a qualidade dos serviços públicos, a melhoria dos rendimentos e uma cada vez maior justiça social e que nos permite prosseguir o caminho de equilíbrio orçamental e de redução da dívida".





"Promover o investimento - público e privado - é fundamental para reforçar o crescimento económico sustentado e partilhado, a criação de mais e melhor emprego e a qualidade dos nossos serviços públicos. O crescimento da economia nos últimos quatro anos está associado ao forte crescimento do investimento, mais do dobro da média da área do euro", acrescentou.

Excedente orçamental





António Costa destacou na intervenção inicial que este é o primeiro orçamento da democracia com excedente orçamental. "Este é o resultado da trajetória de consolidação prosseguida na anterior legislatura e é também condição essencial para prosseguirmos a nossa estratégia de prosperidade partilhada", destacou.





Sem mencionar as forças de esquerda - que já indicaram que se vão abster na votação na generalidade - o primeiro-ministro explicou: "Alguns interrogam-se sobre a necessidade do excedente orçamental, quando há tantas necessidades a satisfazer no imediato. O Orçamento não pode ignorar essa outra necessidade que é a de nos libertarmos, de modo sustentável, da elevada dívida pública que ainda temos".







O chefe de Governo complementou a argumentação com números: "Ao longo da última legislatura, o peso da dívida no PIB (produto Interno Bruto) caiu mais de 12 pontos percentuais, de 131.2% em 2015 para 118.9% em 2019. E é nosso objetivo terminar a presente legislatura próximo do limiar dos 100%. Só assim libertaremos todos os anos recursos afetos ao serviço da dívida" referiu.





"É nesta fase de crescimento económico que o país deve poupar os recursos de que pode vir a necessitar quando um novo ciclo económico exija uma política anti-cíclica", argumentou ainda.



"Há mesmo mais vida para além do Orçamento"





Ainda a falar para a esquerda, o primeiro-ministro explicou que estes objetivos não partem de imposições externas. "Não, não se trata de imposições da União Europeia. Trata-se do dever que nos impomos de preparar o futuro e garantir que os portugueses não voltam a ter de suportar o custo de uma crise económica, que deixou marcas profundas na vida de todos aqueles que ficaram sem emprego, que viram os seus rendimentos cortados ou que viram limitada a tão necessária proteção social", disse.





"Trata-se de olhar para a nossa Segurança Social e ver que, pela primeira vez, temos uma reserva financeira superior a 20 mil milhões de euros e que garantimos a sustentabilidade do nosso sistema de pensões por mais 29 anos, face ao projetado no Orçamento do Estado de 2015", acrescentou.







Ainda sobre a necessidade de cumprir objetivos, o primeiro-ministro argumentou que "o rigor orçamental dá liberdade, porque um Orçamento não deve nunca ser um fim em si mesmo".







"Há mesmo mais vida para além do Orçamento. É por isso que a saúde é principal prioridade do Orçamento. Trata-se do maior reforço de sempre no orçamento inicial da Saúde e representa o começo de um novo ciclo para o Serviço Nacional de Saúde", salientou.



Governo disponível para o diálogo





O primeiro-ministro manifestou-se disponível para dialogar e introduzir alterações ao Orçamento do Estado em sede de especialidade. "O claro reforço eleitoral do PS não dispensa o Governo do dever de promover o diálogo parlamentar e a estabilidade no horizonte da legislatura", frisou.







"É muito importante que todos compreendamos que este é apenas o primeiro Orçamento da nova legislatura. É o começo - e não o fim - de um novo ciclo. É o começo de um novo caminho de quatro anos, ao longo do qual faremos novos avançamos e obteremos novos progressos", afirmou ainda.







"O Governo tem cumprido a sua obrigação e vontade de abertura ao diálogo com os parceiros parlamentares, com os quais quer continuar a construir a solução de estabilidade política e desenvolvimento social de que Portugal tanto beneficia. (...) Na elaboração da proposta de Orçamento, adotámos uma postura de diálogo e de busca de compromisso, indo ao encontro de prioridades e pretensões manifestadas pelos nossos parceiros parlamentares", frisou.







Ainda assim, o primeiro-ministro defendeu que este "é um bom Orçamento" e "um bom ponto de partida para uma legislatura que vai caracterizar-se por novos passos seguros na nossa trajetória de desenvolvimento e prosperidade".





"Este é um Orçamento que continua e aprofunda o caminho seguido desde 2016, apoiando as pessoas e as famílias, incentivando o crescimento da economia e do emprego, promovendo o investimento, qualificando os serviços públicos, reduzindo as desigualdades, privilegiando o conhecimento, a educação e a cultura. Este Orçamento não contém nenhuma espécie de retrocesso, em nenhuma área", defendeu, apelando indiretamente aos partidos da "Geringonça" pelo "aprofundamento do caminho seguido desde 2016; com os parceiros parlamentares que têm feito esse caminho".

"Onde estão os 580 milhões de euros?"





Rui Rio foi o primeiro deputado a falar depois da intervenção inicial de António Costa. Com ironia, o primeiro-ministro agradeceu mesmo a sua presença: "Obrigado por ter tido tempo para este debate com a vida atarefada que tem nestes dias”, em referência às eleições diretas de sábado para a liderança dos social-democratas.







No seu discurso, o presidente e líder parlamentar do PSD criticou o orçamento que considera ter "a maior carga fiscal" e levantou dúvidas sobre a transparência do documento.





"É preciso perceber, não onde está o Wally, mas onde estão os 590 milhões de euros?”, perguntou.





O presidente do PSD voltava a apontar a existência de uma discrepância de 590 milhões de euros entre dois quadros do Orçamento do Estado sobre o saldo em contabilidade pública.





Sem responder diretamente à pergunta, António Costa disse que a pergunta revelava mais a dificuldade do PSD do que a do Governo.



“Num Orçamento do Estado onde o conjunto da despesa são 96.918 milhões de euros, a sua preocupação ser com 0,6 por cento desta despesa diz tudo sobre a dificuldade das críticas”, criticou.





