António Costa formará governo sem qualquer acordo à esquerda

Desta vez a governação vai ser feita com negociações ano a ano e caso a caso. É o que se lê no comunicado da Comissão Política do PS: "Será prosseguida uma metodologia idêntica de apreciação prévia das propostas de orçamentos do estado e de outras relevantes para a estabilidade governativa".



Esta decisão foi tomada após a ronda negocial com os partidos de esquerda.



O Bloco, que desde a primeira hora mostrou disponibilidade para um acordo escrito, lamenta a decisão do PS.



António Costa deve iniciar a formação do novo governo na próxima semana. A tomada de posse deve ser até ao fim do mês.