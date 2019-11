António Costa negoceia Orçamento do Estado a olhar para a esquerda

António Costa vai ser o rosto do Governo na primeira ronda negocial do próximo Orçamento do Estado.





O primeiro-ministro toma em mãos o maior desafio do novo governo:

conseguir a aprovação das contas para 2020 sem acordos assinados com a esquerda.





As garantias deixadas no debate do programa do Governo vão ser postas à prova a partir desta terça-feira. António Costa recebe todos os partidos de esquerda em São Bento com várias exigências em cima da mesa.

O Bloco quer mudanças no regime fiscal, nas pensões e nas reformas antecipadas; para além de mais investimento nos serviços públicos.





O PCP está em silêncio até ao encontro com o primeiro-ministro. Mesmo assim já se sabe que os comunistas exigem mais investimento na Saúde e na Educação, aumentos na Função Pública e alterações à legislação laboral.





O PAN abre a ronda de encontros com António Costa. Pretende medidas de Combate à Emergência Climática, mais Investimento nos Serviços Públicos e Políticas de Proteção Animal.Os Verdes são os segundos a serem recebidos. Querem combate às alterações climáticas e mais investimento nos Serviços Públicos; para além de políticas contra a desertificação.O Livre encerra a ronda de negociações na quinta-feira. Para já ainda não tem lista de exigências para o Governo.António Costa já avisou: o reforço dos rendimentos é prioridade central da legislatura. Mas com contas certas.