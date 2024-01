António Costa passa testemunho a Pedro Nuno Santos. O que esperar do congresso do PS?

Após a demissão de António Costa do cargo de primeiro-ministro - e consequentemente de secretário-geral do PS -, em novembro, a Comissão Nacional do Partido Socialista aprovou a marcação do congresso para dias 5, 6 e 7 de janeiro, a decorrer na Feira Internacional de Lisboa (FIL).

Esta sexta-feira à noite, o congresso inicia-se com os cerca de 1.600 delegados a elegerem a Comissão de Verificação de Poderes, a mesa do congresso e o presidente do partido, cargo a que Carlos César se recandidata sem oposição. O Congresso Nacional funciona como órgão de apreciação e definição das linhas gerais da política nacional do PS, de acordo com os estatutos do partido, tendo com principal objetivo aprovar a Moção de Política Global, o programa de legislatura e eleger o presidente do partido, a Comissão Nacional, a Comissão Nacional de Jurisdição e a Comissão Nacional de Fiscalização Económica e Financeira.





Na cerimónia de abertura, marcada para as 19h30, segundo o programa do Congresso, a ex-ministra da Saúde Marta Temido, apontada como potencial candidata socialista a presidente da Câmara de Lisboa, vai discursar na qualidade de presidente da Concelhia de Lisboa dos socialistas.



Este modelo é uma tradição que vem da década de 1970, nas organizações do PS, ou da JS, quando os responsáveis máximos cessantes faziam o primeiro discurso dos congressos para prestação de contas sobre o exercício da atividade no cargo.

No sábado de manhã, está previsto que o congresso comece com uma intervenção do presidente do PS, Carlos César, seguida de uma apresentação das moções de estratégia de orientação política das candidaturas a secretário-geral de Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro e Daniel Adrião.







As votações destas moções serão realizadas por braço no ar apenas na manhã de domingo. Antes da sessão de encerramento, na qual está prevista a intervenção do novo líder, serão apresentadas cerca de 40 moções setoriais – documentos que, no entanto, não serão votados nem discutidos em congresso, mas apenas numa das primeiras comissões nacionais deste ano.



Acordo para listas de unidade nos órgãos nacionais