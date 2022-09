António Costa promete acatar decisão europeia de taxar lucros excessivos

O primeiro-ministro diz que o plano de ajudas diretas as empresas não é suficiente. Mas assegura que o Governo foi até ao limite do que era permitido pela Comissão Europeia. António Costa garante que Portugal não se vai opor no Conselho Europeu à criação de um imposto sobre lucros excessivos,