Ao 11.º dia de campanha, distrito de Lisboa concentra maioria das ações

Já o líder dos Ena Pá 2000 vai promover uma ação de campanha em Campo de Ourique, durante a manhã, que termina com um almoço numa tasca daquele emblemático bairro lisboeta.

Sondagem aponta para segunda volta entre Ventura, Seguro ou Cotrim

O líder do Chega surge em primeiro lugar nas intenções de voto, com 24 por cento, seguido do candidato apoiado pelo PS (com 23 por cento) e do antigo presidente da IL (19 por cento).





Em reação à sondagem, António José Seguro apelou a que os eleitores concentrem o voto na sua candidatura “para passar em primeiro lugar à segunda volta destas eleições”. O candidato insistiu que é o único “moderado” que pode passar a uma segunda volta e disse não ter ficado surpreendido com a sondagem.



Após saber que lidera a sondagem da Universidade Católica para a RTP, mesmo que em empate técnico com Seguro, André Ventura considerou o resultado "uma grande vitória" e disse haver “um grupo cada vez mais alargado de pessoas, quer na primeira, quer, eventualmente, na segunda, que querem uma mudança no país”.



João Cotrim de Figueiredo destacou, por sua vez, que a sua candidatura é a única “que cresce em todas as sondagens”. Questionado sobre se as polémicas de alegado assédio sexual podem afetar os resultados nas urnas, o liberal disse ter virado "a página" e estar com "redobrada energia".



Apesar do resultado na sondagem, Luís Marques Mendes afirmou-se "neste momento, absolutamente convencido” de que vai passar à segunda volta e explicou que "a rua desmente todas as sondagens".



À esquerda, os três candidatos que a sondagem coloca de fora da corrida a uma segunda volta afirmam que a verdadeira sondagem é no dia das eleições.



Henrique Gouveia e Melo disse não ter ficado desanimado com a sondagem. "Eu tenho constatado no meu contacto com a população uma grande adesão à minha candidatura", afirmou, pedindo “a todos os portugueses que votem em consciência”.



c/ Lusa



Os candidatos apoiados por partidos da direita vão concentrar-se na metade norte do país, com, começando com contacto com a população no Mercado Municipal de Arcos de Valdevez (Viana do Castelo) e seguindo para um almoço na Universidade de Braga.O candidato apoiado pelo PSD e CDS-PP faz depois uma paragem "em casa", para contacto com a população no centro da cidade de Fafe (Braga), e acaba o dia com uma sessão com apoiantes na Escola Superior de Saúde do Vale do Ave, em Vila Nova de Famalicão (Braga).Também a Norte vai andar o candidato apoiado pelo Chega,, com uma visita ao Mercado Municipal das Caxinas, em Vila do Conde (Porto), de manhã, e uma arruada na rua de Santa Catarina, no Porto, a partir das 17:30.No centro do país,, apoiado pela Iniciativa Liberal (IL), visita a produção das queijadas de Pereira, em Montemor-o-Velho, de manhã, e à tarde tem um encontro com apoiantes num hotel na Figueira da Foz, ambos no distrito de Coimbra.Já os candidatos da esquerda política concentram hoje a maioria das suas ações de campanha na metade sul do país, com, apoiado pelo PS, a dedicar o dia a ações no distrito de Lisboa, começando no Mercado Municipal de Vila Franca de Xira, seguindo para contactos com as populações da Amadora e de Mafra, e fechando o dia com um jantar na Lourinhã.Também em Lisboa e arredores vão andar, com o comunista a almoçar com juristas em Lisboa, seguindo-se um encontro com jovens na BOTA - Base Organizada da Toca das Artes e um jantar com apoiantes em Santarém, enquanto a bloquista se vai reunir de manhã na Amadora com o conselho de administração do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e fecha o dia com uma ação de contacto com a população com início no Largo do Carmo, em Lisboa.Mais a Sul vai andar o candidato apoiado pelo Livre,, com uma visita ao Hospital de Faro de manhã, contacto com a população do Barreiro (Setúbal) a meio da tarde e uma visita ao Bairro Vale da Amoreira, na Moita (Setúbal), para fechar o dia.Os candidatos sem apoio partidáriovão também concentrar as suas ações do 11.º dia de campanha maioritariamente no distrito de Lisboa, com o almirante a visitar o Mercado de Alvalade ao início da manhã, seguindo-se uma visita à Escola Secundária Professor Santana Castilho, em Oeiras, uma visita à empresa Abrancongelados, em Abrantes (distrito de Santarém), e regresso a Oeiras para um jantar com apoiantes no Desportivo Carlos Queiroz.O dia de campanha acontece depois de, na terça-feira, uma sondagem da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 eter apontado para