Ao contrário do voto de Cavaco. Ventura vê com surpresa apoio de Portas a Seguro
André Ventura diz não estar surpreendido com o apoio de Cavaco Silva a António José Seguro, em contraste com o de Paulo Portas, que diz ser "um pouco surpreendente".
O candidato apoiado pelo Chega viu sem surpresa Cavaco Silva a declarar apoio a Seguro, lembrando que nas várias eleições, o antigo presidente da República “apelou sempre no voto contra o Chega”.
Ventura observa, porém, que o Chega venceu sempre na terra do próprio Cavaco Silva e salienta que “foi nos momentos que Cavaco apelou mais ao voto contra o Chega que as pessoas mais votaram no Chega”.
Por este motivo, Ventura vê como “uma espécie de talismã” para estas eleições ter Cavaco a apoiar Seguro. Jornal da Tarde | 26 de janeiro de 2026
Já o apoio de Paulo Portas a Seguro é “um pouco surpreendente” para André Ventura, que lembra que Portas “estava no Governo quando António José Seguro estava a fazer a vida negra ao Governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas”.“Pedro Passos Coelho deve estar muito surpreendido ao ver declaração de Paulo Portas”, diz.
André Ventura diz que o voto de Paulo Portas “mostra bem como estas antigas figuras já não representam nada no eleitorado. São apenas figuras do sistema”.
Cavaco Silva sinalizou o voto no candidato apoiado pelos socialistas esta segunda-feira, afirmando que Seguro “é uma pessoa honesta e educada”.
Seguro soma, assim, mais um voto, numa altura em que o candidato do PS recebe cada vez mais apoios, da esquerda à direita.
Ventura diz que as figuras cimeiras do sistema estão a juntar-se a este candidato “não por António José Seguro, mas sim numa lógica anti André Ventura”. “Mostra que o PS e o PSD se tornaram a mesma coisa”, argumenta.
António José Seguro e André Ventura defrontam-se, a 8 de fevereiro, na segunda volta das eleições presidenciais, depois de na primeira volta o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31 por cento dos votos e o líder do Chega obtido 23 por cento.
