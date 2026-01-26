Ao contrário do voto de Cavaco. Ventura vê com surpresa apoio de Portas a Seguro

Jornal da Tarde | 26 de janeiro de 2026

“Pedro Passos Coelho deve estar muito surpreendido ao ver declaração de Paulo Portas”, diz.

Ventura observa, porém, que o Chega venceu sempre na terra do próprio Cavaco Silva e salienta que “foi nos momentos que Cavaco apelou mais ao voto contra o Chega que as pessoas mais votaram no Chega”.Por este motivo, Ventura vê como “uma espécie de talismã” para estas eleições ter Cavaco a apoiar Seguro.André Ventura diz que o voto de Paulo Portas “mostra bem como estas antigas figuras já não representam nada no eleitorado. São apenas figuras do sistema”.Cavaco Silva sinalizou o voto no candidato apoiado pelos socialistas esta segunda-feira, afirmando que Seguro “é uma pessoa honesta e educada”.Seguro soma, assim, mais um voto, numa altura em que o candidato do PS recebe cada vez mais apoios, da esquerda à direita.“Mostra que o PS e o PSD se tornaram a mesma coisa”, argumenta.António José Seguro e André Ventura defrontam-se, a 8 de fevereiro, na segunda volta das eleições presidenciais, depois de na primeira volta o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31 por cento dos votos e o líder do Chega obtido 23 por cento.