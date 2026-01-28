Após debate entre Seguro e Ventura. Tiro de partida para a campanha da segunda volta

A campanha eleitoral arranca esta quarta-feira, o dia seguinte ao da afixação do edital apuramento geral do primeiro sufrágio, procedimento que ocorreu na terça-feira no Tribunal Constitucional, como determina a Lei Eleitoral do Presidente da República.

A escolha do sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa está marcada para 8 de fevereiro, sendo hoje o primeiro de dez dias de campanha oficial, que termina a 06 de fevereiro, véspera do dia de reflexão.







Os cidadãos que pretendem votar antecipadamente em mobilidade poderão fazê-lo a 1 de fevereiro. Para isso, é necessário manifestar essa intenção por via postal ou por meio eletrónico no site oficial sobre o voto antecipado até 29 de janeiro, escolhendo o município onde votar.

c/Lusa

Os dois candidatos partem para a campanha eleitoral após o único frente a frente televisivo da segunda volta. Falou-se de saúde, da legislação do trabalho, dos poderes do presidente e também da imigração.Os apoios da direita a António José Seguro motivaram novas acusações por parte de André Ventura, que diz que os apoios não são por causa de Seguro, mas sim contra ele próprio.O candidato apoiado pelo PS garantiu que exercerá o mandato de presidente da República com independência e sem ficar capturado pelos apoios que tem recebido da esquerda à direita, prometendo ter um “papel de união” dentro do pluralismo do país.Neste primeiro dia de campanha, António José Seguro estará em Lisboa, estando previsto um almoço com personalidades da área da Cultura, no Hub Criativo Beato, e uma segunda ação também na capital.Na primeira volta, António José Seguro obteve 31% dos votos, enquanto André Ventura reuniu 23%, segundo o edital do apuramento geral dos resultados afixado pelo Tribunal Constitucional.