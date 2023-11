Apresentado o livro de Isabel Nery "Cerco ao Parlamento"

Foto: Nuno Patrício - RTP

Augusto Santos Silva considera que a democracia portuguesa é suficientemente sólida para aceitar o conhecimento de todas as verdades.



Uma frase do presidente da Assembleia da República, desta vez, durante a apresentação do livro "Cerco ao Parlamento", da jornalista Isabel Nery.



O livro propõe, João Alexandre, uma reconstituição dos acontecimentos de 12 de novembro de 1975, nos últimos dias do chamado Processo Revolucionário em Curso.