As regras da DGS para a festa do Avante!

O parecer técnico da DGS começa por alertar que a “tipologia do evento acarreta diferentes riscos, não só pelo número de participantes, mas também pelas caraterísticas e comportamento esperado”, assim como pela situação epidémica atual.Avisando que se verifica, a entidade lançou as seguintes recomendações que devem ser contempladas pela organização do Avante!:- Na promoção do evento e nas entradas do recinto deve ser emitida informação sobre a restrição de acesso a pessoas sujeitas a confinamento obrigatório e sobre o risco acrescido para imunodeprimidos e doentes crónicos;- A organização deve, bem como sobre o plano de contingência do evento;- Todos os trabalhadores e colaboradores devem dispor dos equipamentos de proteção individual (EPI) adequados às respetivas funções;- Nas entradas e dentro do próprio recinto, devem ser afixadas, de forma visível, as medidas de prevenção e controlo de infeção a cumprir durante o evento, nomeadamente:- Recomenda-se o, incluindo nos espaços destinados a atividades específicas, durante todo o tempo que neles permaneçam, com exceção das regras aplicáveis aos espaços de restauração e similares;- Deve ser assegurada a existência de equipamentos e/ou instalações adequadas à adoção de boas práticas de higiene, incluindo disponibilização de água, sabão e dispensadores de solução antissética de base alcoólica;- À hora do encerramento e nas saídas do recinto e dos diversos espaços destinados a atividades específicas, devem observar-se todas as regras de distanciamento e não ser permitidos ajuntamentos.

Lotação máxima de quase 17 mil pessoas

Quanto à lotação do recinto, haverá uma ocupação máxima de uma pessoa por cada oito metros quadrados em espaços abertos e de uma pessoa por 20 metros quadrados em espaços fechados.Isto significa que. A diretora-geral da Saúde justificou a decisão esta segunda-feira, em conferência de imprensa, explicando que apesar de a área do evento ser grande, nem todos os espaços se destinam à permanência ou circulação de pessoas, pelo que a área útil acaba por ser menor.Além disso, e sendo que estão proibidas as concentrações ou aglomerações de pessoas,que não estejam a cumprir essa regra.Os espaços destinados a espetáculos devem estar organizados em plateia, com lugares sentados que cumpram a distância de segurança entre si.A Direção-Geral da Saúde recomenda ainda que, a não ser nos espaços de restauração, que devem respeitar as normas aplicáveis ao setor.A organização deverá assegurar o controlo de chegadas ao recinto, garantir sempre o distanciamento de dois metros entre pessoas e delimitar os espaços destinados a atividades específicas.Os acessos e corredores de circulação existentes no recinto devem ser de sentido único, com sinalética clara e visível.