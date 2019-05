Assunção Cristas condiciona voto do CDS

Foto: Lusa

Cristas, acompanhada do cabeça de lista do CDS às eleições europeias de 26 de maio, Nuno Melo, falava aos jornalistas durante o evento “O Melhor de Portugal”, organizado em Bruxelas pela Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), horas depois de o partido ter emitido um comunicado a esclarecer que os centristas só votarão a favor, em votação final, do diploma dos professores se forem aceites as condições do partido.



Garantindo que “a posição do CDS nunca mudou” e tem sido a mesma que tem sido comunicada há ano e meio aos professores, pelo que o partido "nunca criou falsas expectativas", Cristas confirmou que o partido votará contra a proposta na votação final global se não incluir as suas condicionantes, pois os centristas só aprovarão o seu pacote, “que é um pacote completo”.



O Parlamento aprovou na quinta-feira, na especialidade, uma alteração ao decreto do Governo, com os votos contra do PS e o apoio de todas as outras forças políticas, estipulando que o tempo de serviço a recuperar pelos professores são os nove anos, quatro meses e dois dias reivindicados pelos sindicatos dos docentes.