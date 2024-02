São já várias as reações ao desejo manifestado pelo vice-líder do CDS de reverter a lei do aborto. Paulo Núncio sugere um novo referendo para a questão mas não encontra respaldo também em Luís Montenegro.

O desejo de Paulo Núncio de reverter lei do aborto não encontra respaldo também no PSD. Luís Montenegro garante que a Aliança Democrática não vai mexer na Lei do Aborto na próxima legislatura. Considera que é um assunto arrumado, apesar de o vice-presidente CDS-PP, candidato pela Aliança Democrática, pretender um novo referendo sobre a interrupção voluntária da gravidez.