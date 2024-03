Augusto Santos Silva assume "derrota honrosa" após ter sido excluído do Parlamento

Augusto Santos Silva assumiu a derrota depois de ter falhado a reeleição para presidente da Assembleia da República.Em declarações à RTP, Santos Silva disse não acreditar que os conflitos que teve com André Ventura ao longo dos debates parlamentares tenham tido impacto neste resultado. Santos Silva disse estar de consciência tranquila, mas não esclareceu se voltaria a fazer o mesmo.O ainda presidente da Assembleia defende, porém, que os resultados destas legislativas devem merecer uma reflexão.Santos Silva deixou ainda uma mensagem para os membros deste XXIV Governo: “É preciso que haja um governo e uma oposição e que à frente do governo esteja uma força democrática e que à frente da oposição esteja também uma força democrática, e que o governo e a oposição se oponham naquilo que os divide, mas que também saibam encontrar os compromissos para defender os interesses nacionais”.Augusto Santos Silva vai regressar à vida académica, mas promete continuar com a atividade política.“Não ponho de lado a hipótese de concorrer seja ao que for”, disse Santos Silva. “O PS deve aprender com os seus próprios erros e ir às próximas eleições presidenciais com uma candidatura forte e unida. Humildemente, da minha parte tentarei contribuir para esse objetivo”, rematou.