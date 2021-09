Autárquicas 2021. Figueira da Foz

Hoje em debate vão estar os projetos e as ideias das candidaturas que se apresentam a votos para a Câmara Municipal da Figueira da Foz.



O debate acontece esta segunda-feira, às 21h30, na RTP3.



Miguel Mattos Chaves, líder da estrutura local do CDS-PP, é Mestre e Doutorado em Estudos Europeus pela Universidade Católica e Auditor de Defesa Nacional é o candidato do CDS-PP à Câmara de Figueira da Foz.

Carlos Monteiro "Figueira, mais qualidade de vida"

O PS apresenta Carlos Monteiro de 58 anos, que é licenciado em Biologia, ramo de formação educacional, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Concluiu o curso de Formação Especializada em Administração Escolar na mesma Universidade.







Carlos Monteiro assumiu a presidência da Câmara, há dois anos, depois da saída de João Ataíde Neves para o Governo. Antes de integrar o executivo municipal, em 2017, era professor e dirigente escolar.







Entre 2001 e 2005 foi membro da Assembleia de Freguesia de S. Julião da Figueira da Foz e nos quatro anos seguintes, membro da Assembleia Municipal da Figueira da Foz.



Pedro Machado "Figueira do futuro"

Pedro Manuel Monteiro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal desde 2013, é o cabeça-de-lista do PSD na Figueira da Foz.







Nasceu em Coimbra, em 1966, e é doutorado em Turismo, pela Universidade de Aveiro, e Mestre em Ciências de Educação, na Área de Especialização - Psicologia Educacional, pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, e Licenciado em Filosofia.



Rui Curado Silva é o candidato do BE

O investigador em física experimental Rui Curado Silva, de 50 anos, candidata-se pela terceira vez pelo Bloco de Esquerda à Câmara Municipal da Figueira da Foz.







Rui Curado Silva é licenciado em Engenharia Física pela Universidade de Coimbra e Doutor em Física pela Universidade Louis Pasteur, em Estrasburgo, França. E investigador do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas, em Coimbra.





Foi atleta de basquetebol do Ginásio Clube Figueirense e do Naval 1° Maio.





Em 2009, foi cabeça de lista à Câmara Municipal da Figueira da Foz. Em 2013, foi cabeça de lista à Junta de Freguesia de Buarcos e São Julião. Em 2017, foi cabeça de lista à Câmara Municipal da Figueira da Foz. É membro do Departamento Internacional do Bloco de Esquerda.



Bernardo Reis é o candidato da CDU

O oficial de justiça Bernardo Reis, 58 anos, é a aposta da Coligação Democrática Unitária (CDU) para a Câmara Municipal da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra.







Natural do Porto, militante do PCP e delegado sindical, Bernardo Reis é escrivão de Direito na Secção Criminal do Tribunal da Figueira da Foz, cidade onde reside há 24 anos, na freguesia de Tavarede.



Pedro Santana Lopes - “Figueira a Primeira”

24 anos depois, Santana Lopes volta a candidatar-se à presidência da Câmara da Figueira da Foz, com o apoio do movimento de cidadãos “Figueira a Primeira”.







Pedro Santana Lopes nasceu em Lisboa em 1956. Frequentou o Liceu Padre António Vieira e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Filiou-se em 1976 no Partido Popular Democrático (PPD) atual Partido Social Democrata (PSD).







Foi advogado, empresário, deputado (1980-1983), secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros (1985-1987), eurodeputado (1987- 1989), secretário de Estado da Cultura (1989 – 1994). Em 1995 faz um desvio no percurso político e é eleito Presidente do Sporting Club de Portugal.





Regressa à política e em 1997 e é eleito Presidente da Câmara da Figueira da Foz cargo que ocupou até 2001.



Nas autárquicas de 2001, concorre e vence a presidência da Câmara de Lisboa onde se manteve até 2004.







Foi primeiro-ministro do XVI Governo Constitucional entre julho de 2004 e novembro do mesmo ano.