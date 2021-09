Autárquicas. PR apela ao voto dos portugueses e destaca "redobrado dever de consciência"

Em véspera das eleições autárquicas, que se realizam este domingo, o Presidente da República destacou a importância do voto no atual contexto de crise sanitária, económica e social. "Votar amanhã é mais importante do que nunca. É um redobrado dever de consciência", apontou Marcelo Rebelo de Sousa. O Chefe de Estado agradeceu ainda o empenho dos autarcas e responsáveis locais, não só nesta campanha eleitoral, mas também ao longo do último ano e meio de pandemia. Referindo-se ao avanço da vacinação e ao levantamento das restrições, o Chefe de Estado associou o voto deste domingo à "vontade de sair da crise definitivamente e de recomeçar a viver a vida a que todos temos direito".