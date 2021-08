Autárquicas. Quais as candidaturas que vão gastar mais dinheiro?

A pouco mais de um mês e meio das autárquicas, já são conhecidos os orçamentos dos partidos para a campanha eleitoral. Entre todas as candidaturas políticas no país, as que vão gastar mais dinheiro, são a de Carlos Moedas, em Lisboa, e a de Vladimiro Feliz no Porto.