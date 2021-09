Autárquicas. Sondagem RTP aponta para vitória absoluta de Rui Moreira no Porto

Rui Moreira é reeleito para o terceiro e último mandato e ainda pode conseguir mais um vereador do que nas últimas eleições.



A sondagem da Universidade Católica para a RTP e jornal Público, revela também uma queda do PS e uma ligeira subida do PSD.



Tiago Barbosa Ribeiro, do PS, garante o segundo lugar, mas tem apenas 17 por cento. A confirmar-se nas urnas, perde mais de 11 pontos percentuais, em relação ao resultado de há 4 anos.



Vladimiro Feliz, do PSD, fica em terceiro lugar, com 14 por cento. São mais 4 pontos percentuais do que nas autárquicas de 2017.



Ilda Figueiredo, da CDU, surge a seguir, com sete por cento.



O Bloco de Esquerda tem quatro por cento, à frente do Chega, com três por cento, tal como o PAN.



O Livre aparece com um por cento e o Volt também tem um por cento.



Com menos do que um por cento, aparecem o PPM e o Ergue-te, que fica em último lugar.

Esta estimativa foi feita tendo base estas intenções diretas de voto declaradas pelos inquiridos nesta sondagem.



Vinte e um por cento não sabem ou não responderam em quem vão votar no domingo.

Perante estes resultados, pouco muda no executivo camarário. Rui Moreira pode manter os sete lugares que tem atualmente ou até ganhar mais um vereador. O candidato do PS, obtém entre dois a três assentos, ou seja, na melhor das hipóteses perde um assento.



Já o candidato do PSD, garante entre um a três vereadores, o que significa que na melhor das hipóteses, consegue mais dois. A CDU mantêm o lugar de vereação atual.