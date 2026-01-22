Autor de publicação alvo de queixa de Montenegro alega que imagem é satírica e rejeita desinformação

Num comunicado publicado nas suas redes sociais, o utilizador Volksvargas sublinha que a sua conta é uma "página de sátira política, conhecida por publicar `memes` (imagens com mensagens humorísticas)" e que o "texto fictício atribuído ao primeiro-ministro foi escrito de modo a não deixar margem para dúvida de que se trata de uma sátira".

Em causa está o anúncio hoje feito pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, de que irá apresentar queixa contra o utilizador `Volksvargas` a quem imputa um "ato de desinformação com elevada difusão pública" através de uma publicação na rede social X.

Nessa publicação feita na quarta-feira, anexa ao comunicado, é difundida uma montagem com uma suposta mensagem privada de Luís Montenegro que teria sido divulgada nas redes sociais pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O utilizador lembra que a sua publicação foi feita na "sequência da divulgação de mensagens privadas enviadas por Mark Rutte e Emmanuel Macron a Donald Trump", tendo surgido, na sequência, várias públicas semelhantes a "imaginar o que outros líderes andariam a dizer ao Presidente americano".

"Trata-se, assim, de uma imagem satírica, que deixa absolutamente claro que não há qualquer intenção nem possibilidade de desinformar, estando, inclusive, acompanha da marca de água `@volksvargas` no canto inferior direito", frisa o autor da publicação.

O utilizador concluiu o comunicado com críticas ao executivo, considerando "sintomático e lamentável que o Governo não se preocupe com a desinformação propaganda pelo Chega, mas procure intimidar uma página satírica ao ponto de querer processar o seu autor".